Политолог назвал фантастикой пункты торгового соглашения между ЕС и США

Подписанное между Евросоюзом и Соединенными Штатами соглашение не окажет никакого влияния на политику еврообъединения в отношении других его контрагентов.

В беседе со «Звездой» политолог Малек Дудаков сообщил, что и президент Дональд Трамп, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытаются представить эту торговую сделку неким своим успехом. Но на практике все сложнее. По его словам, американцы добились от европейцев смирения с введением 15%-ных постоянных пошлин на товары, которые поступают на рынок США.

«Тем не менее это не те 30 или 50%, которые Трамп угрожал ранее ввести в отношении Европы. Вот 15% - это хоть и болезненно, но я думаю, что для многих европейских компаний вполне терпимо. Но вот что касается всех остальных условий, то, честно говоря, это пока что выглядит как чистая фантастика, потому что у Европы нет свободных сотен миллиардов долларов, которые они могли бы инвестировать в американскую экономику», - рассказал собеседник телеканала.

Однако сотен миллиардов долларов нет и на закупку у Вашингтона углеводородов или вооружения. Дудаков считает, что обещание дано, но исполняться не будет, поскольку можно, например, принять заказ на вооружения, а исполнить его не скоро.

«Можно законтрактоваться, можно заказать эти вооружения в Соединенных Штатах, но проблема в том, что американский ВПК и так уже под завязку загружен контрактами, он не способен их исполнять. То есть как бы ты можешь заказать дополнительное вооружение, но оно, может быть, придет через 10-15 лет», - пояснил эксперт.

При этом Вашингтон деньги за свои поставки тоже увидит не сразу. По этой причине состоявшуюся сделку нельзя назвать очевидной победой либо одной, либо другой стороны.

Напомним, 25 июля Трамп анонсировал «крупнейшую» торговую сделку с Евросоюзом. После этого в Шотландии состоялась его встреча с фон дер Ляйен, которую он назвал очень уважаемой женщиной.

Тарифные войны начались в этом году. Трамп решил повысить тарифы на товары из ЕС, объясняя свою инициативу желанием устранить дисбаланс в торговле Штатов с другими странами. Базовая ставка составила 10%, но для большинства фигурантов списка введены более крупные тарифы.