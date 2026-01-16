МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что убедил «сам себя» не наносить удары по Ирану

Ранее в СМИ активно обсуждалась версия, что Саудовская Аравия, Катар и Оман попросили американского президента не бомбить Иран.
Тимур Юсупов 16-01-2026 23:46
© Фото: Andrew Thomas - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что за изменением его позиции по Ирану не стоят Саудовская Аравия, Катар и Оман. Отвечая на вопрос журналиста, политик отметил, что на его решения влияет только он сам.

В последние несколько дней публичная риторика главы Белого дома, относительно возможного нападения на Иран, значительно смягчилась. Многие эксперты высказали предположение, что причиной этому послужили совместные усилия стран персидского залива, которые убедили Трампа воздержаться от агрессии, чтобы не дестабилизировать мировой нефтяной рынок. Однако сегодня американский лидер отверг подобные слухи.

«Меня никто не убеждал. Я убедил сам себя. Иранские власти собирались повесить более 800 человек вчера, и я очень уважаю тот факт, что они не стали этого делать», – заявил политик в ходе общения  с корреспондентами.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудо Пазешкианом. Мировые лидеры обсудили положение дел на Ближнем Востоке и подтвердили свою позицию по разрешению иранского кризиса исключительно мирным путем, не допуская дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

#в стране и мире #сша #Трамп #Саудовская Аравия #Дональд Трамп #Иран #катар #Оман
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 