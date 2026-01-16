Трамп заявил, что убедил «сам себя» не наносить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что за изменением его позиции по Ирану не стоят Саудовская Аравия, Катар и Оман. Отвечая на вопрос журналиста, политик отметил, что на его решения влияет только он сам.

В последние несколько дней публичная риторика главы Белого дома, относительно возможного нападения на Иран, значительно смягчилась. Многие эксперты высказали предположение, что причиной этому послужили совместные усилия стран персидского залива, которые убедили Трампа воздержаться от агрессии, чтобы не дестабилизировать мировой нефтяной рынок. Однако сегодня американский лидер отверг подобные слухи.

«Меня никто не убеждал. Я убедил сам себя. Иранские власти собирались повесить более 800 человек вчера, и я очень уважаю тот факт, что они не стали этого делать», – заявил политик в ходе общения с корреспондентами.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудо Пазешкианом. Мировые лидеры обсудили положение дел на Ближнем Востоке и подтвердили свою позицию по разрешению иранского кризиса исключительно мирным путем, не допуская дальнейшей эскалации ситуации в регионе.