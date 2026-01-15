Трамп внезапно сменил риторику о ситуации в Иране

Президент США Дональд Трамп внезапно изменил свою публичную риторику, касательно ситуации с попытками государственного переворота в Иране. В ходе беседы с журналистами политик отметил, что ему стало известно о прекращении гибели митингующих в ходе массовых протестов, в связи с чем вариант применения силы против Тегерана может быть снят с рассмотрения.

Как заявил американский лидер, информация, заставившая его пересмотреть свое мнение по Ирану, была получена из достоверных источников.

«Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет никаких планов казней. Я уверен, что если это произойдет, мы все будем очень расстроены, но до меня только что дошла информация, что убийства прекратились. Они не собираются проводить казнь, о которой многие говорили последние пару дней, и которая должна была состояться сегодня», - рассказал Трамп.

Глава Белого дома пообещал, что США будут продолжать следить за обстановкой в Иране, принимая решения на основании полученных сведений.

Ранее президент Трамп назвал конечной целью политики, проводимой Вашингтоном против Ирана, некую «победу», не став уточнять, что именно имеет в виду.