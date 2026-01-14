Актриса Драпеко назвала Золотовицкого товарищем для студентов

Российская актриса, депутат Госдумы РФ Елена Драпеко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что Игорь Золотовицкий запросто общался как с преподавателями, так и со студентами Школы-студии МХАТ.

«Он не строгий мэтр, а товарищеский. Человек, к которому можно прийти и с радостью, и с горем. В театре это не так часто встречается. Не делал из себя начальника, не делал вид, что он большая шишка», - сказала Драпеко.

Актриса выразила сожаление, что так и не увидела Золотовицкого на сцене. Она запомнила ректора Школы-студии МХАТ очень добрым, простым и отзывчивым человеком.

По словам Драпеко, в лице Золотовицкого российский театр понес невосполнимую утрату.

Напомним, Золотовицкий скончался утром 14 января. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание - он боролся с раком желудка. Заслуженному артисту РФ было 64 года. Прощание с актером Золотовицким пройдет в МХТ имени А.П. Чехова.