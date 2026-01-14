МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Прощание с актером Золотовицким пройдет в МХТ имени А.П. Чехова

Ректор Школы-студии МХАТ умер утром 14 января.
Глеб Владовский Артём Желтиков 14-01-2026 13:45
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Прощание с актером и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится в МХТ имени А.П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Прощание с Игорем Яковлевичем... состоится в МХТ имени А.П. Чехова - на сцене, которой он служил более сорока лет», - говорится в публикации.

Дата и место прощания с ректором пока не определены. В театре обещали сообщить их позже.

Напомним, Золотовицкий скончался утром 14 января после многолетней борьбы с раком желудка. Заслуженному артисту РФ было 64 года.

