Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого была поднята тема Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана. Путин изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Москва готова выступать в качестве посредника, а также продвигать конструктивный диалог с участием всех заинтересованных государств. Кроме того, стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «позором, балаганом и дешевым спектаклем» представленные на заседании Совбеза доклады по вопросу ситуации в Иране. По словам российского спикера, США намеренно продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию касательно обстановки в регионе.