Путин и Пезешкиан подтвердили настрой на укрепление партнерства РФ и Ирана

В Кремле раскрыли детали телефонной беседы президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Масуда Пезешкиана. Подробности привели в пресс-службе.

Пезешкиан рассказал российскому лидеру о мерах, которые предпринимаются иранскими властями по наведению порядка в стране на фоне массовых беспорядков.

Главы государств подтвердили свою позицию по разрешению иранского кризиса исключительно мирным путем, не допуская дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях», - говорится в сообщении.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что США не станут наносить удар по Ирану, поскольку ему стало известно о прекращении гибели мирных граждан во время протестов.