Роскомнадзор не вводил новых ограничений в отношении Telegram

Никаких новых ограничений в отношении Telegram не вводилось. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее пользователи мессенджера массово пожаловались на сбои в его работе. Однако в ведомстве опровергли их связь с какими-либо искусственными ограничениями.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с телеканалом «Звезда» уже сообщал о том, что руководство Telegram ведет диалог с российскими властями и старается соблюдать национальное законодательства в отличие от WhatsApp*.

По словам политика, у власти нет никакого желания запрещать каки-либо иностранные мессенджеры и соцсети, однако они сами провоцируют это делать, не соблюдая действующие нормы.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для снятия ограничений с мессенджера WhatsApp.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.