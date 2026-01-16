МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роскомнадзор не вводил новых ограничений в отношении Telegram

Пользователи пожаловались на массовые сбои.
Константин Денисов 16-01-2026 22:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Никаких новых ограничений в отношении Telegram не вводилось. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее пользователи мессенджера массово пожаловались на сбои в его работе. Однако в ведомстве опровергли их связь с какими-либо искусственными ограничениями.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с телеканалом «Звезда» уже сообщал о том, что руководство Telegram ведет диалог с российскими властями и старается соблюдать национальное законодательства в отличие от WhatsApp*.

По словам политика, у власти нет никакого желания запрещать каки-либо иностранные мессенджеры и соцсети, однако они сами провоцируют это делать, не соблюдая действующие нормы.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для снятия ограничений с мессенджера WhatsApp.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#роскомнадзор #Telegram #WhatsApp #мессенджеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 