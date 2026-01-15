МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Роскомнадзоре не планируют снимать ограничений с WhatsApp*

Ранее сообщалось, что мессенджер могут окончательно заблокировать в 2026 году.
Константин Денисов 15-01-2026 19:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Роскомнадзоре не видят оснований для снятия ограничений с мессенджера WhatsApp. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что, вероятнее всего, WhatsApp будет полностью заблокирован на территории России в 2026 году.

Допускали такой сценарий и в Роскомнадзоре. В ведомстве ставили условие, чтобы мессенджер устранил выявленные нарушения российского законодательства, однако этого не происходит.

Тогда в Роскомнадзоре рассказали о поэтапном введении ограничений для того, чтобы у россиян была возможность постепенно перейти на другие платформы для общения и работы.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #роскомнадзор #ограничения #WhatsApp #мессенджеры
