В ГД подтвердили отсутствие планов на блокировку Telegram в России

Блокировка мессенджера Telegram на территории России в настоящее время не планируется. Об этом сообщил «Звезде» заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Пока ничего такого не планируется. Telegram находится с Роскомнадзором в контакте, в отличие от WhatsАpp*. Вот там непростой диалог», - заявил он.

По словам депутата, мессенджер старается выполнять российское законодательство. Кроме того, он постоянно находится на связи. Поэтому каких-либо новых мер в его отношении принимать не планируется.

«Мы бы и против WhatsApp* и всех других социальных сетей ничего бы не делали, желания что-то запрещать нет. Это происходит исключительно по вине контрагентов, которые отказываются выполнять российское законодательство», - подчеркнул Матвейчев.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для снятия ограничений с мессенджера WhatsApp*.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.