МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ГД подтвердили отсутствие планов на блокировку Telegram в России

По словам депутата, мессенджер старается выполнять российское законодательство.
Глеб Владовский 16-01-2026 11:40
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Блокировка мессенджера Telegram на территории России в настоящее время не планируется. Об этом сообщил «Звезде» заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Пока ничего такого не планируется. Telegram находится с Роскомнадзором в контакте, в отличие от WhatsАpp*. Вот там непростой диалог», - заявил он.

По словам депутата, мессенджер старается выполнять российское законодательство. Кроме того, он постоянно находится на связи. Поэтому каких-либо новых мер в его отношении принимать не планируется.

«Мы бы и против WhatsApp* и всех других социальных сетей ничего бы не делали, желания что-то запрещать нет. Это происходит исключительно по вине контрагентов, которые отказываются выполнять российское законодательство», - подчеркнул Матвейчев.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для снятия ограничений с мессенджера WhatsApp*.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#блокировка #Госдума РФ #наш эксклюзив #Telegram #мессенджер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 