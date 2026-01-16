МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава минобороны Италии назвал шуткой военную помощь ЕС Гренландии

В сумме европейские страны направили на остров чуть более 30 человек.
Константин Денисов 16-01-2026 20:14
© Фото: Julia WÃ�schenbach, dpa, Globallookpress

Глава минобороны Италии Гвидо Крозетто высмеял количество военных, которые европейские страны направили в Гренландию для предотвращения аннексии США. Он добавил, что Италия не видит смысла поддерживать эту миссию.

«Интересно, что они вообще там должны делать - отправиться в экспедицию? 15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев - это звучит как начало шутки», - приводит слова главы ведомства Die Zeit.

Напомним, что Франция и Германия отправили на остров по 15 военнослужащих, Норвегия и Финляндия - по два, а Великобритания и вовсе одного.

Ранее сообщалось, что жители острова запасаются провизией на случай аннексии со стороны США. По словам очевидцев, горожане пребывают в напряженном и подавленном состоянии.

В то же время, в США больше склоняются к покупке острова, чем к захвату, и уже рассчитали ее стоимость.

#в стране и мире #италия #сша #ЕС #Гренландия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 