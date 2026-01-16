Глава минобороны Италии назвал шуткой военную помощь ЕС Гренландии

Глава минобороны Италии Гвидо Крозетто высмеял количество военных, которые европейские страны направили в Гренландию для предотвращения аннексии США. Он добавил, что Италия не видит смысла поддерживать эту миссию.

«Интересно, что они вообще там должны делать - отправиться в экспедицию? 15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев - это звучит как начало шутки», - приводит слова главы ведомства Die Zeit.

Напомним, что Франция и Германия отправили на остров по 15 военнослужащих, Норвегия и Финляндия - по два, а Великобритания и вовсе одного.

Ранее сообщалось, что жители острова запасаются провизией на случай аннексии со стороны США. По словам очевидцев, горожане пребывают в напряженном и подавленном состоянии.

В то же время, в США больше склоняются к покупке острова, чем к захвату, и уже рассчитали ее стоимость.