Гренландцы массово закупают вещи первой необходимости из-за страха оккупации США

Многие готовы в любой момент покинуть свои дома.
Тимур Юсупов 15-01-2026 04:57
© Фото: Peng Ziyang, XinHua, Global Look Press

Жители Гренландии запасаются провизией на случай аннексии со стороны США. Об этом пишет издание RT со ссылкой на проживающих на острове россиян.

По словам очевидцев, горожане пребывают в напряженном и подавленном состоянии - главной темой для обсуждений является возможный захват их земель Америкой и последующий за этим кризис. Готовясь к худшему из возможных сценариев, местные жители закупаются продуктами длительного хранения и топливом.

Помимо прочего, многие гренландцы начали выставлять на продажу на продажу различные ценные вещи и недвижимость, чтобы иметь возможность экстренно покинуть остров. Главным страхом людей является потеря европейской социальной поддержки, вроде бесплатной медицины и образования, которые гарантирует Дания, и которые отсутствуют в США.

Также отмечается присутствие в городах большого количества иностранных журналистов.

Недавно американский президент Дональд Трамп назвал нежелание гренландцев быть частью США «их собственной проблемой».

#в стране и мире #сша #Гренландия #Паника #эмиграция #аннексия
