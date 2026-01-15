Гренландцы массово закупают вещи первой необходимости из-за страха оккупации США

Жители Гренландии запасаются провизией на случай аннексии со стороны США. Об этом пишет издание RT со ссылкой на проживающих на острове россиян.

По словам очевидцев, горожане пребывают в напряженном и подавленном состоянии - главной темой для обсуждений является возможный захват их земель Америкой и последующий за этим кризис. Готовясь к худшему из возможных сценариев, местные жители закупаются продуктами длительного хранения и топливом.

Помимо прочего, многие гренландцы начали выставлять на продажу на продажу различные ценные вещи и недвижимость, чтобы иметь возможность экстренно покинуть остров. Главным страхом людей является потеря европейской социальной поддержки, вроде бесплатной медицины и образования, которые гарантирует Дания, и которые отсутствуют в США.

Также отмечается присутствие в городах большого количества иностранных журналистов.

Недавно американский президент Дональд Трамп назвал нежелание гренландцев быть частью США «их собственной проблемой».