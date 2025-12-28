МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Прогресс»: Дмитриев отреагировал на слова Мерца о России

Канцлер ФРГ хочет восстановить отношения с Москвой.
Константин Денисов 15-01-2026 20:54
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ФРГ хочет восстановить отношения с Россией.

«Прогресс. Мир нуждается в деэскалации», - написал Дмитриев в соцсети Х.

Мерц в своей речи во время выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау подчеркнул, что поиск баланса в отношениях с РФ станет очередным испытанием для ЕС и конкретно Германии. Однако он отметил, что Россия является европейской страной и соседом Евросоюза, поэтому с ней нужно выстраивать отношения.

Ранее Мерц признал, что развертывание военных сил на Украине невозможно без согласия РФ. Канцлер ФРГ оставался одним из последних инициаторов присвоения российских активов, однако в результате Брюссель поставил точку в этом вопросе, запретив их задействовать при оказании помощи Киеву.

#Россия #Германия #Фридрих Мерц #Кирилл Дмитриев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 