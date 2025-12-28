«Прогресс»: Дмитриев отреагировал на слова Мерца о России

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ФРГ хочет восстановить отношения с Россией.

«Прогресс. Мир нуждается в деэскалации», - написал Дмитриев в соцсети Х.

Мерц в своей речи во время выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау подчеркнул, что поиск баланса в отношениях с РФ станет очередным испытанием для ЕС и конкретно Германии. Однако он отметил, что Россия является европейской страной и соседом Евросоюза, поэтому с ней нужно выстраивать отношения.

Ранее Мерц признал, что развертывание военных сил на Украине невозможно без согласия РФ. Канцлер ФРГ оставался одним из последних инициаторов присвоения российских активов, однако в результате Брюссель поставил точку в этом вопросе, запретив их задействовать при оказании помощи Киеву.