МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мерц выступил за восстановление отношений с Россией

Канцлер Германии назвал РФ европейской страной.
Константин Денисов 15-01-2026 16:40
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за восстановление отношений с Россией. Об этом сообщает RT.

Во время выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау Мерц назвал Россию европейской страной и сказал, что нормализация геополитической обстановки с участием Москвы является еще одним испытанием для ЕС.

«Россия - европейская страна. Если нам удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс с Россией, если воцарится мир, то тогда ЕС, а вместе с ним и ФРГ, пройдут еще одно испытание», - сказал Мерц, слова которого приводит газета Welt.

Ранее Мерц признал, что развертывание военных сил на Украине невозможно без согласия РФ

#Россия #в стране и мире #Германия #ЕС #Фридрих Мерц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 