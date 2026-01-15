Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за восстановление отношений с Россией. Об этом сообщает RT.

Во время выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау Мерц назвал Россию европейской страной и сказал, что нормализация геополитической обстановки с участием Москвы является еще одним испытанием для ЕС.

«Россия - европейская страна. Если нам удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс с Россией, если воцарится мир, то тогда ЕС, а вместе с ним и ФРГ, пройдут еще одно испытание», - сказал Мерц, слова которого приводит газета Welt.

Ранее Мерц признал, что развертывание военных сил на Украине невозможно без согласия РФ.