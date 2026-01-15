МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт рассказал, кого коснутся ограничения в получении американской визы

Специалист отметил, что США давно ведут миграционную свою политику в сторону ужесточения.
Игнат Далакян 15-01-2026 12:57
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

В настоящий момент предпосылок у США для того, чтобы ограничивать россиян в туризме или бизнесе, пока нет. Об этом рассказал «Звезде» эксперт РСТ Михаил Абасов.

Специалист отметил, что в настоящий момент идет рост и туристических, и деловых поездок. При этом США ведут миграционную свою политику в сторону ужесточения уже достаточно давно.

«По статистике за 2025 год, на первый квартал, январь-апрель, мы видели, что количество выданных виз россиян даже выросло. В общей сложности было выдано в пределах 26-27 тысяч виз и было совершено, соответственно, столько же поездок», - рассказал Абасов.

Он напомнил, что приостановка визовых процедур со стороны США для 75 стран, включая и Россию, прежде всего касается заявителей, которые претендуют на миграционные и рабочие визы.

«Ключевыми критериями для отказа в визе становятся претенденты, которые желают ехать на работу, у которых плохое финансовое положение и вероятность использования визы в целях получить гособеспечение со стороны США», - объяснил эксперт.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США приостановили оформление виз гражданам 75 стран, в том числе России. Такой шаг в Госдепартаменте объяснили необходимостью переоценки процедур проверки и досмотра. Позднее вещатель отредактировал свою публикацию, уточнив, что запрет на выдачу виз США россиянам касается только иммиграции.

