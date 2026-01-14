США приостановили оформление виз гражданам 75 стран, включая Россию

США приостановили оформление виз гражданам 75 стран, в том числе России. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации вещателя, в Госдепартаменте США объяснили такой шаг необходимостью переоценки процедур проверки и досмотра. Целью же является борьба с заявителями на получение виз, которые могут стать лишней нагрузкой на федеральный бюджет.

Помимо России, в перечень стран, граждане которых пока не смогут получить американскую визу, вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Ограничения вводятся на неопределенный срок, они начнут действовать с 21 января. Напомним, что США вместе с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира по футболу летом 2026 года. Сборные Бразилии и Ирана будут участвовать в турнире.

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году в США аннулировали 85 тысяч неиммиграционных виз.