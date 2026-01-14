МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Запрет на выдачу виз США россиянам касается только иммиграции

Телеканал Fox News отредактировал свою публикацию.
Анна Касаткина 14-01-2026 19:47
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

США приостановили выдачу только иммиграционных виз россиянам, а не виз в целом - туристические и гостевые можно по-прежнему получить. Телеканал Fox News скорректировал свою публикацию.

«Госдепартамент приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран в попытке пресечь действия заявителей, которые потенциально могут стать обузой для общества», - говорится в материале.

Под «обузой» подразумевается, что иностранные граждане будут пользоваться социальными пособиями и льготами.

Ранее в США приостановили оформление виз гражданам 75 стран, в том числе России, а также Сомали, Афганистана, Бразилии, Ирана, Ирака, Египта, Нигерии, Таиланда, Йемена и другим.

В Госдепартаменте США объяснили такой шаг необходимостью переоценки процедур проверки и досмотра, сообщал Fox News.

#сша #иммиграция #Запрет #визы #выдача
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 