Запрет на выдачу виз США россиянам касается только иммиграции

США приостановили выдачу только иммиграционных виз россиянам, а не виз в целом - туристические и гостевые можно по-прежнему получить. Телеканал Fox News скорректировал свою публикацию.

«Госдепартамент приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран в попытке пресечь действия заявителей, которые потенциально могут стать обузой для общества», - говорится в материале.

Под «обузой» подразумевается, что иностранные граждане будут пользоваться социальными пособиями и льготами.

Ранее в США приостановили оформление виз гражданам 75 стран, в том числе России, а также Сомали, Афганистана, Бразилии, Ирана, Ирака, Египта, Нигерии, Таиланда, Йемена и другим.

В Госдепартаменте США объяснили такой шаг необходимостью переоценки процедур проверки и досмотра, сообщал Fox News.