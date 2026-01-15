Саперы показали взрывные устройства ВСУ, обезвреженные в приграничье

В Белгородской области, которая как раз граничит с Харьковской, продолжают работать саперы. Фронт работы у бойцов группировки «Север» огромный - обстрелам со стороны украинских боевиков каждый день подвергаются десятки квадратных километров приграничья. Для ударов противник использует все возможные средства поражения.

«Куда достает ствольная артиллерия, туда кидают. Если не получается накидать, то они используют летательные средства - БПЛА, FPV самолетного типа», - рассказал сапер с позывным Аладдин.

В последнее время саперы очень часто обезвреживают именно БПЛА самолетного типа, или «крылья», как их называют сами военные. Сильный мороз ощутимо влияет на полетное время дронов - аккумулятор садится быстрее, и беспилотники падают прямо во время движения на очередной гражданский объект.

Часто взрывные устройства находятся прямо на участках мирных жителей, в непосредственной близости от их домов или рядом с другой гражданской инфраструктурой. Тогда боеприпас сначала надо вывезти, а уже потом ликвидировать в безопасном месте.

«Если оно (взрывное устройство. - Прим. ред.) будет лежать рядом с домом жилым, я думаю, лучше отвезти, отнести подальше, в зависимости от того, что на ней стоит. В основном лучше отнести подальше от таких мест, где может пострадать гражданское население», - рассказал сапер с позывным Гара.

За время работы в белгородском приграничье саперы видели уже все. В попытках нанести как можно больше вреда мирным жителям враг использует любые методы - от ударов ракетами HIMARS по Белгороду до дистанционного минирования дорог, по которым люди ездят на работу или возят детей в школу.

«Самое стандартное - это "морковки" от РПГ. Мы их чаще всего встречаем. "Колокольчики" - это чаще всего от кассетных боеприпасов», - добавил военнослужащий.

Но привыкнуть к циничности и жестокости украинской армии не получается до сих пор. Боевики маскируют самодельные взрывные устройства под самые разнообразные предметы - от трупов специально для этого убитых животных до шоколадок и других приманок, среагировать на которые, по задумке террористов, должны именно дети.

Поэтому особенное внимание бойцы группировки «Север» уделяют именно маленьким жителям Белгородской области. Помимо непрекращающейся работы по разминированию, проверке местности и выявлению вражеских боеприпасов, наши бойцы регулярно общаются с ребятами, рассказывая, на что они могут наткнуться, просто гуляя по улице.

Главное, что стараются донести наши военные на всех подобных мероприятиях, - ничего не трогать руками и сообщать взрослым, если увидели любой подозрительный предмет.

Справиться с последствиями постоянного террора украинских боевиков жителям белгородского приграничья помогают не только саперы. Штурмовики каждый день расширяют буферную зону. Чем дальше наши бойцы отодвигают позиции врага от границы, тем тяжелее противнику наносить удары по Белгородской области. Но пока украинская армия еще дотягивается не только до приграничных населенных пунктов, но и до самого Белгорода. Это мотивирует бойцов еще быстрее двигаться вперед.