Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода

Два человека пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ центра Белгорода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одну женщину с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал Гладков.

По информации главы региона, повреждения получили около 40 квартир в трех многоэтажных домах. Также пострадал один частный дом - в нем выбыло окна.

Среди других последствий - повреждения здания коммерческого объекта и семь изуродованных автомобилей.

Гладков добавил, что за прошедшие сутки в небе над Белгородской областью были сбиты 93 беспилотника. В результате налетов никто не пострадал, однако на земле есть разрушения.

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область и в канун Нового года. Тогда погиб один местный житель и еще трое получили ранения.