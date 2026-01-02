МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода

Повреждены один частный и три многоквартирных дома.
Константин Денисов 02-01-2026 13:18
© Фото: vvgladkov, Telegram

Два человека пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ центра Белгорода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одну женщину с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал Гладков.

По информации главы региона, повреждения получили около 40 квартир в трех многоэтажных домах. Также пострадал один частный дом - в нем выбыло окна.

Среди других последствий - повреждения здания коммерческого объекта и семь изуродованных автомобилей.

Гладков добавил, что за прошедшие сутки в небе над Белгородской областью были сбиты 93 беспилотника. В результате налетов никто не пострадал, однако на земле есть разрушения.

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область и в канун Нового года. Тогда погиб один местный житель и еще трое получили ранения.

#белгородская область #ВСУ #дроны #ракетный удар #Вячеслав Гладков
