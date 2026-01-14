МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иранское постпредство предрекло США провал в случае военной агрессии

В миссии отметили, что Вашингтон вынашивает идею смены режима в республике.
Анна Касаткина 14-01-2026 02:48
© Фото: Social Media, Keystone Press Agency, Globallookpress

Возможные планы США по военному вмешательству во внутренние дела страны обречены на провал. Соответствующее заявление опубликовало постоянное представительство Ирана при ООН в соцсети X.

В миссии подчеркнули, что политика Вашингтона в отношении Тегерана строится на идее смены режима и включает санкционное давление, угрозы и попытки дестабилизации обстановки.

«Этот сценарий уже терпел неудачу ранее, и он без сомнения потерпит ее вновь», - отметили в постпредстве, добавив, что народ Ирана готов защищать свою страну.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к иранским протестующим с призывом устроить в стране государственный переворот. За несколько часов до этого он публиковал в своей социальной сети Truth Social послание противникам официальных властей Ирана, в котором поддерживал массовые беспорядки, а также заявил, что помощь протестующим уже «на подходе».

Протестные акции в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации национальной валюты - иранского риала. С 8 января протестная активность усилилась после призывов к акциям со стороны Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году. В тот же день в стране был ограничен доступ к интернету.

В ряде городов демонстрации переросли в столкновения с правоохранительными органами и сопровождались антиправительственными лозунгами. Сообщалось о погибших как среди силовиков, так и среди участников протестов. Иранские власти, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили о стабилизации ситуации в стране.

