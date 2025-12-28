CBS утверждает, что при протестах в Иране погибли свыше 12 тысяч человек

Жертвами протестов в Иране могли стать свыше 12 тысяч человек. Об этом сообщил американский телеканал CBS.

«По меньшей мере 12 тысяч, а может и все 20 тысяч погибли», - говорится в сообщении.

При подсчетах телеканал опирался на сведения, полученные из стана протестующих, которые якобы ведут статистику. При этом вещатель признал, что точное число жертв установить невозможно в связи с ограничениями связи в исламской республике.

Массовые беспорядки в Иране начались 28 декабря с акции торговцев центрального рынка Тегерана, которую спровоцировал резкий скачок курса доллара. В МИД Ирана заявили, что демонстранты получали указания из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с протестующими в разных регионах Ирана погибли 38 сотрудников правоохранительных органов.

Глава Совбеза России Сергей Шойгу осудил очередную попытку вмешательства во внутренние дела Ирана в разговоре со своим коллегой из Тегерана Али Лариджани.