МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Британии в Москве

МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия. Об этом сообщили «Звезде» в ведомстве.

«В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», - рассказал источник.

Причина вызова пока неизвестна. Ранее сообщалось о том, что Британия создаст для Киева способную бить на 500 км ракету Nightfall.

В свою очередь, начальник Генштаба Соединенного королевства Ричард Найтон сообщил, что Лондон не будет размещать войска на Украине, если почувствует, что им есть угроза.