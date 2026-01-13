МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Найтон: Британия не станет размещать войска на Украине при наличии угроз

Глава Генштаба Найтон отметил, что нулевого риска не может быть.
Глеб Владовский 13-01-2026 07:37
© Фото: Charlie Perham, Keystone Press Agency, Globallookpress

Великобритания отправит войска на Украину только при условии, что им ничего не будет угрожать. Такое заявление сделал начальник Генштаба королевства Ричард Найтон.

«Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности», - цитирует его слова газета Telegraph.

Найтон добавил, что у Лондона хватает средств для выполнения предстоящих задач. В то же время он отметил, что нулевого риска быть не может.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделила 200 миллионов фунтов (268 миллионов долларов) на подготовку к возможному размещению британских войск на Украине после прекращения огня. 

#в стране и мире #войска #Украина #Великобритания #размещение войск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 