Найтон: Британия не станет размещать войска на Украине при наличии угроз

Великобритания отправит войска на Украину только при условии, что им ничего не будет угрожать. Такое заявление сделал начальник Генштаба королевства Ричард Найтон.

«Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности», - цитирует его слова газета Telegraph.

Найтон добавил, что у Лондона хватает средств для выполнения предстоящих задач. В то же время он отметил, что нулевого риска быть не может.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделила 200 миллионов фунтов (268 миллионов долларов) на подготовку к возможному размещению британских войск на Украине после прекращения огня.