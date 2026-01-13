МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СК: диагнозы умерших в новокузнецком роддоме младенцев до сих пор неизвестны

Ранее сообщалось, что у всех детей были разные болезни.
Константин Денисов 13-01-2026 19:17
© Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва, РИА Новости

Диагнозы младенцев, умерших в роддоме в Новокузнецке, до сих пор неизвестны. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве добавили, что возбужденное по данному факту уголовное дело передано в центральный аппарат СК. В Новокузнецк для проведения проверки выехала специальная комиссия во главе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Ранее СМИ сообщали о том, что дети рождались недоношенными с тяжелыми патологиями, в частности, с врожденной пневмонией или неонатальной инфекцией. Однако точной информации до сих пор нет.

Председатель комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова в беседе со «Звездой» сообщила, что руководители региона и профильных ведомств не получали жалоб от рожениц на плохие условия и низкую квалификацию медперсонала, однако призвала не делать никаких выводов до завершения расследования.

В период новогодних праздников в роддоме скончались девять младенцев. Ранее СК РФ опубликовал кадры из роддома. В настоящий момент там работают следователи и криминалисты.

#дети #СК РФ #младенцы #наш эксклюзив #Новокузнецк
