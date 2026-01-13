СК: диагнозы умерших в новокузнецком роддоме младенцев до сих пор неизвестны

Диагнозы младенцев, умерших в роддоме в Новокузнецке, до сих пор неизвестны. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве добавили, что возбужденное по данному факту уголовное дело передано в центральный аппарат СК. В Новокузнецк для проведения проверки выехала специальная комиссия во главе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Ранее СМИ сообщали о том, что дети рождались недоношенными с тяжелыми патологиями, в частности, с врожденной пневмонией или неонатальной инфекцией. Однако точной информации до сих пор нет.

Председатель комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова в беседе со «Звездой» сообщила, что руководители региона и профильных ведомств не получали жалоб от рожениц на плохие условия и низкую квалификацию медперсонала, однако призвала не делать никаких выводов до завершения расследования.

В период новогодних праздников в роддоме скончались девять младенцев. Ранее СК РФ опубликовал кадры из роддома. В настоящий момент там работают следователи и криминалисты.