СФ: наличие вируса у погибших младенцев в Новокузнецке пока не подтверждается

На место инцидента выехала специальная комиссия.
Константин Денисов 13-01-2026 16:30
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вирусное заболевание у младенцев, погибших в новокузнецком роддоме, пока не подтверждается. Дети рождались с разными болезнями, делать какие-либо выводы преждевременно, сообщила «Звезде» председатель комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.

Она добавила, что у медперсонала взяты смывы (с рук, спецодежды и перчаток), анализы направлены в три различные лаборатории.

По словам депутата, сенаторы не видели жалоб на этот роддом. Министерство здравоохранения Кузбасса и замгубернатора охарактеризовали медперсонал как грамотный и квалифицированный.

«Безусловно, все будем внимательно изучать, смотреть. У нас есть поручение Валентины Матвиенко держать эту ситуацию на контроле», - отметила Перминова.

Сенатор подтвердила, что в Новокузнецк выехала комиссия, которую возглавляет руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Перминова призвала дождаться результатов проверки.

Ранее пациентки роддома в Новокузнецке рассказали об ужасных условиях содержания и грубости медперсонала. СК РФ опубликовал кадры из роддома, где умерли девять младенцев. В настоящий момент там работают следователи и криминалисты.

#проверка #дети #Совет Федерации #наш эксклюзив #росздравнадзор #Новокузнецк #роддом
