МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пациентки роддома в Новокузнецке рассказали об ужасных условиях

По словам пациенток больницы, персонал часто вел себя по-хамски, а условия медучреждения оставляли желать лучшего.
Игнат Далакян 13-01-2026 15:22
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Пациентки новокузнецкого роддома №1 поделились со «Звездой» негативными комментариями о сотрудниках больницы, условиях и своем опыте родов в акушерском стационаре.

Так, Анастасия рассказала, что во время схваток врачи ее «затыкали», чтобы не слышать крики. После родов женщина не могла успокоить ребенка, заведующая пригрозила ей заявлением в опеку и лишением родительских прав.

«Я одну ночь не могла успокоить ребенка и позвала врача дежурного. Она пришла и начала на меня орать, так как я не поняла, что малыша беспокоит животик. Заведующая грозила тем, что подаст заявление в опеку и у меня заберут ребенка. Во время схваток меня затыкали, чтоб я не орала», - вспоминает собеседница.

Другая девушка поделилась историей своей родственницы. По ее словам, роженице занесли инфекцию при установке катетера. У нее появились осложнения, а лечение длится уже год.

«Личное общение мое было с заведующей родильного отделения, она просто извинилась, ссылаясь на усталость персонала в связи с нагрузкой - закрытие других роддомов на плановый ремонт», - говорит Екатерина.

Еще одна пациентка, Ирина, рассказала, что при обращении за помощью в этот роддом она наткнулась на «хамскую женщину», которая отбила желание рожать в больнице №1. На врача много жаловались, сейчас она там уже не работает.

«Хамская женщина, которая сделала так, что не захочешь там рожать. И очень много знакомых, которые столкнулись с ней и терпели это хамство», - сказала Ирина.

Дарья пожаловалась на антисанитарию в роддоме - в палате ее новорожденного ребенка покусали комары.

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры из роддома, где умерли девять младенцев. В настоящий момент там работают следователи и криминалисты.

#наш эксклюзив #роддом #Жалобы #условия #пациентки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 