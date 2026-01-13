Пациентки роддома в Новокузнецке рассказали об ужасных условиях

Пациентки новокузнецкого роддома №1 поделились со «Звездой» негативными комментариями о сотрудниках больницы, условиях и своем опыте родов в акушерском стационаре.

Так, Анастасия рассказала, что во время схваток врачи ее «затыкали», чтобы не слышать крики. После родов женщина не могла успокоить ребенка, заведующая пригрозила ей заявлением в опеку и лишением родительских прав.

«Я одну ночь не могла успокоить ребенка и позвала врача дежурного. Она пришла и начала на меня орать, так как я не поняла, что малыша беспокоит животик. Заведующая грозила тем, что подаст заявление в опеку и у меня заберут ребенка. Во время схваток меня затыкали, чтоб я не орала», - вспоминает собеседница.

Другая девушка поделилась историей своей родственницы. По ее словам, роженице занесли инфекцию при установке катетера. У нее появились осложнения, а лечение длится уже год.

«Личное общение мое было с заведующей родильного отделения, она просто извинилась, ссылаясь на усталость персонала в связи с нагрузкой - закрытие других роддомов на плановый ремонт», - говорит Екатерина.

Еще одна пациентка, Ирина, рассказала, что при обращении за помощью в этот роддом она наткнулась на «хамскую женщину», которая отбила желание рожать в больнице №1. На врача много жаловались, сейчас она там уже не работает.

«Хамская женщина, которая сделала так, что не захочешь там рожать. И очень много знакомых, которые столкнулись с ней и терпели это хамство», - сказала Ирина.

Дарья пожаловалась на антисанитарию в роддоме - в палате ее новорожденного ребенка покусали комары.

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры из роддома, где умерли девять младенцев. В настоящий момент там работают следователи и криминалисты.