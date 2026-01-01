Ответ на атаку ВСУ по Хорлам в Херсонской области будет жесткий и своевременный. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он назвал удар украинских боевиков «фашистским».

«В праздничную новогоднюю ночь киевский бандеровский режим совершил варварский и циничный теракт в Херсонской области», - сказал RT депутат.

Он отметил, что киевский режим атаковал дронами с зажигательной смесью мирных жителей почти под бой курантов. Парламентарий при этом добавил, что Россия не поддается на террористические провокации.

«Но возмездие укронацистам неизбежно», - подчеркнул Слуцкий.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что киевский режим торпедирует стремление к миру на Украине. В ведомстве отметили, что киевский режим пытается доказать свою жизнеспособность с помощью террористических актов.