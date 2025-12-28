В Херсонской области объявили траур 2 и 3 января из-за удара ВСУ

Второе и третье января в Херсонской области объявили днями траура после удара ВСУ по гостинице и кафе, где люди отмечали Новый год. Об этом заявил глава региона Владимира Сальдо.

«2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим. Напомним, что в больницы Херсонской области и Крыма госпитализированы 13 человек. Из них шестеро, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии.

Сальдо указал на то, что после теракта заявления Киева о мире бессмысленны, сопроводив пост фотографиями с места инцидента.

Утром 1 января три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Один из дронов был начинен зажигательной смесью.