МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Херсонской области объявили траур 2 и 3 января из-за удара ВСУ

При атаке на кафе и гостиницу, где люди отмечали Новый год, погибло 24 человека.
Константин Денисов 01-01-2026 13:01
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

Второе и третье января в Херсонской области объявили днями траура после удара ВСУ по гостинице и кафе, где люди отмечали Новый год. Об этом заявил глава региона Владимира Сальдо.

«2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим. Напомним, что в больницы Херсонской области и Крыма госпитализированы 13 человек. Из них шестеро, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии.

Сальдо указал на то, что после теракта заявления Киева о мире бессмысленны, сопроводив пост фотографиями с места инцидента.

Утром 1 января три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Один из дронов был начинен зажигательной смесью.

#Теракт #ВСУ #траур #Херсонская область #владимир сальдо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 