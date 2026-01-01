МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пять домов повреждены в результате атаки ВСУ Рыльска в Курской области

Никто из жителей не пострадал.
Константин Денисов 01-01-2026 11:29
© Фото: Hinshtein, Telegram

Пять домов пострадали в результате обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры Рыльска в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«В результате прилетов повреждено остекление 5 домовладений. К счастью, никто не пострадал! Жильцы домов ночь переждали у родных», - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

ВСУ атаковали Рыльск в новогоднюю ночь. Хинштейн пообещал зафиксировать все повреждения и компенсировать ущерб жильцам.

Также утром 1 января стало известно об атаке трех беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области. В результате погибли 24 человека. Еще 29 госпитализированы, среди них пять детей.

#Курская область #ВСУ #Александр Хинштейн
