Пять детей госпитализированы после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах

Всего пострадали 29 человек.
Константин Денисов 01-01-2026 10:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пятеро детей были госпитализированы после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«При ночном ударе украинских БПЛА погибло 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро - дети», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что среди погибших также был один ребенок, а общее количество пострадавших составило 50 человек. Губернатор региона Владимир Сальдо сравнил удар по Хорлам с трагедией в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

Утром 1 января три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Один из дронов был начинен зажигательной смесью.

#в стране и мире #дети #ВСУ #МЧС #пострадавшие #Херсонская область
