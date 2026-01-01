Сальдо сравнил удар по Хорлам с трагедией в одесском Доме профсоюзов

Атака ВСУ на Хорлы в Херсонской области в новогоднее утро стоит в одном ряду с пожаром в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Это преступление по своей сути - один ряд с одесским Домом профсоюзов», - написал глава региона.

Ранее стало известно о том, что утром 1 января три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Один из дронов был начинен зажигательной смесью.

В результате атаки и возникшего на месте пожара погибли 24 человека, в том числе, один ребенок. Еще 50 пострадали, медики борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь.

Пожар в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года унес жизни 48 человек. Причиной стали столкновения между активистами и противниками «евромайдана».