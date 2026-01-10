МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соцфонд пересчитал пенсии для 400 тысяч многодетных матерей

Большую часть выплат пересчитали проактивно без подачи заявления.
Виктория Бокий 10-01-2026 04:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч матерей, которые воспитали пятерых и более детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что работа над перерасчетом пенсий для матерей ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни. Основную часть выплат пересчитали проактивно без подачи заявления. По словам главы Соцфонда Сергея Чиркова, для этого сотрудники отделений составляли списки матерей, которым предоставляется право на повышение пенсии на основании имеющихся данных.

Известно, что россиянки, кто еще не давал согласия на перерасчет или не обращались с этим вопросом, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или через клиентскую службу Социального фонда России. Уточняется, что тем, кто выходит на пенсию после 1 января 2026 года, периоды ухода будут зачтены автоматически.

Напомним, с января этого года в России вступил в силу закон о включении в страховой стаж родителей периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет. До этого засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось уходу за четырьмя детьми. Сейчас периоды ухода за каждым ребенком будут учитываться отдельно и суммироваться.

Также с 2026 года работающие родители двух и более детей смогут получить от государства регулярную семейную выплату. Ее размер будет обуславливаться разницей между суммой уплаченного налога и налога, рассчитанного от той же налоговой базы по ставке 6%. Кроме того, она будет предоставляться каждому родителю, а не всей семье в целом.

#выплаты #Пенсии #перерасчет пенсий #социальный фонд россии #многодетные матери
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 