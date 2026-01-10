Соцфонд пересчитал пенсии для 400 тысяч многодетных матерей

Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч матерей, которые воспитали пятерых и более детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что работа над перерасчетом пенсий для матерей ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни. Основную часть выплат пересчитали проактивно без подачи заявления. По словам главы Соцфонда Сергея Чиркова, для этого сотрудники отделений составляли списки матерей, которым предоставляется право на повышение пенсии на основании имеющихся данных.

Известно, что россиянки, кто еще не давал согласия на перерасчет или не обращались с этим вопросом, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или через клиентскую службу Социального фонда России. Уточняется, что тем, кто выходит на пенсию после 1 января 2026 года, периоды ухода будут зачтены автоматически.

Напомним, с января этого года в России вступил в силу закон о включении в страховой стаж родителей периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет. До этого засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось уходу за четырьмя детьми. Сейчас периоды ухода за каждым ребенком будут учитываться отдельно и суммироваться.

Также с 2026 года работающие родители двух и более детей смогут получить от государства регулярную семейную выплату. Ее размер будет обуславливаться разницей между суммой уплаченного налога и налога, рассчитанного от той же налоговой базы по ставке 6%. Кроме того, она будет предоставляться каждому родителю, а не всей семье в целом.