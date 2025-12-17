В 2026 году работающие россияне с детьми смогут получить новые соцвыплаты

С 2026 года работающие россияне, являющиеся родителями двух и более детей, смогут получить от государства регулярную семейную выплату. Об этом в беседе с изданием RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Как объяснил эксперт, данная мера нацелена на возврат части уплаченного НДФЛ семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Важно отметить, что при расчете учитывается его региональное значение. Для определения права на получение выплаты соответствующими ведомствами также будет проводиться оценка имущественной обеспеченности, аналогичная той, что используется для оформления единого пособия на детей.

«Назначение и выплату ежегодной семейной выплаты будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России. Для получения выплаты нужно будет подать заявление. Причём это можно будет сделать, даже не выходя из дома, через портал госуслуг, либо, если для гражданина так будет удобнее, при личном обращении в Социальный фонд России или МФЦ. Важно отметить, что в большинстве случаев никакие документы собирать не потребуется: всё поступит по каналам межведомственного взаимодействия», — объяснил специалист.

Размер выплаты будет обуславливаться разницей между суммой уплаченного налога и налога, рассчитанного от той же налоговой базы по ставке 6%. Отмечается также, что она будет предоставляться каждому родителю, а не всей семье в целом.

