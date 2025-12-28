Периоды ухода за ребенком до 1,5 лет включили в страховой стаж

Закон о включении в страховой стаж родителей периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет вступил в законную силу с 1 января 2026 года. Об этом своим подписчикам в соцсети Мах напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет - без каких-либо ограничений», - написал он.

Ранее родителям засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось уходу за четырьмя детьми, отметил Володин. Сейчас периоды ухода за каждым ребенком будут учитываться отдельно и суммироваться. Подать заявление на перерасчет пенсии родители могут в отделениях Соцфонда или через «Госуслуги».

Ранее президент Владимир Путин назвал одной из важнейших задач на 2026 года - преодоление негативных демографических тенденций. Глава государства поручил правительству подготовить идеи по улучшению системы помощи семьям, где размер льгот будет зависеть от количества детей.

Речь не только о поддержке уже существующих семей с детьми, но и выработке стимулов для молодых женщин рожать как можно скорее. Об этом сказал председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, рожать необходимо как можно раньше после совершеннолетия. Иметь большую и крепкую семью должны быть модно, подчеркнула она. Матвиенко призвала молодежь не откладывать рождение первенца, так как потом стать родителями может не получиться в силу различных причин.