Родригес провела переговоры с лидерами Бразилии, Колумбии и Испании

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что провела переговоры с лидерами Бразилии, Колумбии и Испании на фоне агрессии США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я провела переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Колумбии Густаво Петро и председателем правительства Испании Педро Санчесом в контексте тяжелой преступной, незаконной и нелегитимной агрессии, совершенной против Венесуэлы», - говорится в сообщении.

Родригес подчеркнула, что подробно проинформировала собеседников о вооруженных нападениях на Венесуэлу, в результате которых погибло более ста мирных жителей и военных. Также она отметила серьезные нарушения международного права, в том числе посягательство на личную неприкосновенность президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Как указано в сообщении, стороны согласились продвигать повестку двустороннего сотрудничества на основе уважения международного права, суверенитета государств и диалога между народами. Родригес добавила, что поблагодарила бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву и народ этой страны за поддержку, которую они оказали Венесуэле в «самые критические моменты после пережитой агрессии».

В разговоре с президентом Колумбии Густаво Петро Делси Родригес назвала Венесуэлу и Колумбию братскими странами. Также она подтвердила их готовность сообща решать общие проблемы на основе взаимного уважения и сотрудничества.

Исполняющая обязанности главы Венесуэлы поблагодарила и Испанию за осуждение американской агрессии, направленную против ее Боливарианской Республики. Отмечается, что испанский премьер Педро Санчес выразил заинтересованность в совместной работе над взаимовыгодной двусторонней повесткой.

В конце своего сообщения Делси Родригес отметила, что Венесуэла продолжит противостоять агрессии США дипломатическим путем. Правительство страны видит в этом единственный путь защиты суверенитета государства и сохранения мира.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Фредди Ньяньес заявил, что у Делси Родригес пока не запланировано поездок за рубеж. До этого в МИД страны подтвердили приезд делегации Госдепа США в Каракас.