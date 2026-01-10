КНДР заявила о нарушении границы беспилотником Южной Кореи

КНДР заявила, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап (Yonhap).

В сообщении Ренхап уточняется, что КНДР «угрожает контрмерами». При этом агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР добавило, что дрону, взлетевшему в районе южнокорейского Инчхона, «было позволено» пролететь восемь километров. После этого силы КНДР сбили его в своем воздушном пространстве. Отмечается, что КНДР также назвала Южную Корею наиболее враждебно настроенным к Пхеньяну врагом. Она возложила на южнокорейские власти ответственность за эскалацию напряженности.

В ноябре прошлого года агентство Ренхап заявляло о якобы имевшем место нарушении военнослужащими КНДР границы с Южной Кореей. Точное число нарушивших границу военных не озвучивалось. Какие меры приняли в их отношении не уточнялось.

В декабре прошлого года Южная Корея заявляла, что может отменить ряд санкций в отношении КНДР, введенных в 2010 году при администрации президента Ли Мен Бака. По мнению чиновников, ограничения утратили свою актуальность и больше не препятствуют межкорейским обменам.