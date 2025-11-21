МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Yonhap: северокорейские военные нарушили границу с Южной Кореей

Точное число нарушителей границы не называется.
Глеб Владовский 21-11-2025 02:16
© Фото: Yao Dawei, XinHua, Globallookpress

Военнослужащие КНДР пересекли границу с Республикой Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Несколько северокорейских военных...  вновь нарушили демаркационную линию, перейдя на нашу (Южная Корея - Прим. ред.) государственную территорию», - говорится в материале.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 20 ноября. По предварительным данным, военные КНДР выполняли работы в демилитаризованной зоне.

Точное число нарушивших границу военных неизвестно. Какие меры приняли в отношении них, не уточняется.

#в стране и мире #Южная Корея #республика корея #госграница #военные кндр
