Yonhap: северокорейские военные нарушили границу с Южной Кореей

Военнослужащие КНДР пересекли границу с Республикой Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Несколько северокорейских военных... вновь нарушили демаркационную линию, перейдя на нашу (Южная Корея - Прим. ред.) государственную территорию», - говорится в материале.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 20 ноября. По предварительным данным, военные КНДР выполняли работы в демилитаризованной зоне.

Точное число нарушивших границу военных неизвестно. Какие меры приняли в отношении них, не уточняется.