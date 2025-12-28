Южная Корея рассмотрит отмену ряда санкций против КНДР

Южная Корея может отменить ряд санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Yonhap.
«Министерство (объединения) заявило, что оно "всесторонне" рассмотрит вопрос об отмене односторонних санкций Южной Кореи в отношении Северной Кореи, введенных в 2010 году при бывшей администрации Ли Мен Бака», - говорится в публикации.
Речь идет о санкциях от 24 мая 2010 года. Они были введены после удара войск КНДР по южнокорейскому кораблю «Чхонан».
По мнению чиновников, ограничения утратили свою актуальность и больше не препятствуют межкорейским обменам.
Ранее Yonhap сообщало о том, что северокорейские военные нарушили границу с Южной Кореей.
