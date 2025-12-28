МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Южная Корея рассмотрит отмену ряда санкций против КНДР

Ограничения со временем утратили свою эффективность.
Константин Денисов 30-12-2026 10:45
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Global Look Press

Южная Корея может отменить ряд санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

«Министерство (объединения) заявило, что оно "всесторонне" рассмотрит вопрос об отмене односторонних санкций Южной Кореи в отношении Северной Кореи, введенных в 2010 году при бывшей администрации Ли Мен Бака», - говорится в публикации.

Речь идет о санкциях от 24 мая 2010 года. Они были введены после удара войск КНДР по южнокорейскому кораблю «Чхонан».

По мнению чиновников, ограничения утратили свою актуальность и больше не препятствуют межкорейским обменам.

Ранее Yonhap сообщало о том, что северокорейские военные нарушили границу с Южной Кореей.

#в стране и мире #КНДР #Южная Корея #санкции
