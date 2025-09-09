МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Отец детей, отравившихся дихлофосом под Красноярском, получил условный срок

В сентябре 2024 года четыре ребенка насмерть отравились инсектицидным средством.
Дима Иванов 2025-09-09 05:55:41
© Фото: krpronws, Telegram

Отец четырех детей, которые в прошлом году насмерть отравились дихлофосом в Красноярском крае, получил два года условно по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уточняется, что обвиняемый пренебрег инструкцией по применению средства для борьбы с насекомыми. Адвокат просил оправдать подзащитного, аргументируя это тем, что подобные последствия могут произойти с малой долей вероятности.

«Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года», - говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года семья с четырьмя детьми отравилась в поселке Красная Сопка - дети и взрослые съели еду из местного магазина и пошли спать. Утром их состояние резко ухудшилось. Дети погибли, родителей удалось спасти медикам.

Впоследствии следователи обнаружили в организме и доме погибших следы инсектицидного средства. Следствие полагает, что мужчина распылил средство для борьбы с насекомыми и плохо проветрил помещение.

#в стране и мире #Красноярский край #отравление #суд #Прокуратура Красноярского края
