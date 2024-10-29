СК назвал приоритетную версию в деле отравления детей под Красноярском

На посуде из дома отравившейся семьи из Красноярского края, в которой погибли четверо детей, нашли следы инсектицидного средства. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. Выводы сделаны исходя из полученных результатов экспертиз материалов, веществ и изделий.

«Приоритетная версия в деле отравления детей под Красноярском - попадание в организм компонентов инсектицидного средства», - обозначили в ведомстве.

При этом состав баллонов с дихлофосом, изъятых в красноярских магазинах, дома у отравившейся семьи и на производстве, соответствует указанному на этикетках.

Напомним, что 23 сентября, в Красноярском крае четверо детей ( 11-летняя девочка, шестилетняя девочка и 13-летний мальчик) погибли от отравления неизвестным веществом, которое попало в пищу. Родители детей также были госпитализированы с отравлением. Но вскоре они пришли в сознание.

Следствие рассматривало две основные версии. Согласно первой, отравление произошло в результате употребления еды из местного магазина - однако в ходе проверки токсичных веществ в еде не обнаружили. Вторая версия - отравление парами инсектицидного аэрозоля. Похожее вещество обнаружили в анализах погибших детей.

Члены семьи просто легли спать, никто не испытывал недомогания. В 6 утра всем стало плохо: появилась головная боль, боли в животе, рвота и общая слабость. Накануне глава семейства разбрызгивал в доме средство от насекомых. Помещение после распыления он не проветривал, оставив открытой лишь одну форточку.