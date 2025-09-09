МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Катар предупредил Израиль о последствиях удара по Дохе

Страна оставляет за собой право на ответ Израилю.
Дима Иванов 2025-09-09 23:27:54
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua, Globallookpress

Премьер-министр Катара Мохаммед Абдулрахман Аль Тани заявил, что страна оставляет за собой право ответить на удар Израиля по Дохе. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху своими действиями подрывает все попытки достижения мира и ведет регион к ситуации, которую нельзя будет исправить, подчеркнул он.

Атаку Израиля Мохаммед Абдулрахман Аль Тани назвал актом международного терроризма.

Глава катарского правительства отметил, что не располагал сведениями о подготовке атаки, а представители США сообщили о нападении, когда оно уже произошло. При этом система ПВО не обнаружила оружие, которое использовал Израиль для атаки.

«Все договоренности по прекращению огня в Газе, достигнутые во время переговоров, обнуляются после атаки Израиля на Катар», -- подчеркнул Аль Тани.

Израиль нанес удар по делегации высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые прибыли в Доху для переговоров по урегулированию конфликта в Газе.

Президент США Дональд Трамп осудил израильскую атаку. Ранее Трамп сделал ХАМАС последнее предложение по урегулированию конфликта в Газе, представители движения были атакованы, когда прибыли в Доху для обсуждения мирных инициатив США. В Штатах заверили, что не знали о готовящемся нападении.

