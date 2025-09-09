МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пушилин: от удара ВСУ обрушилась лестница в донецкой многоэтажке

ВСУ 9 сентября вновь атаковали высокоточным оружием и беспилотниками ДНР, пострадала одна женщина.
Дарина Криц 2025-09-09 23:24:18
© Фото: ТРК «Звезда»

Вечером 9 сентября украинские боевики вновь нанесли удары по территории Донецка. На этот раз атакам подвергся Буденновский район столицы региона. В результате пострадала женщина 1971 года рождения, ей уже оказали необходимую медицинскую помощь.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, для ударов боевики применили высокоточное вооружение, но не уточнил, какое именно, а также беспилотные летательные аппараты. Всего произошло три удара.

Наибольшие повреждения получил многоквартирный жилой дом на улице Отважных. Специалисты МЧС эвакуировали семерых жителей, а в самом доме обрушился лестничный марш с 3 по 5 этажи.

Кроме того, в том же районе порядка десяти автомобилей поломаны или требуют серьезного ремонта, еще один дом лишился стекол. В Докучаевске нарушена целостность жилого дома и техникума, добавил Денис Пушилин.

Напомним, в предыдущие два  дня украинские боевики активно атаковали города Донецкой Народной Республики - Донецк и Макеевку. От ударов беспилотниками и британскими ракетами Storm Shadow погибли двое и не менее 16 человек пострадали, значительно разрушена городская инфраструктура и жилые дома.

#Донецк #ДНР #денис пушилин #докучаевск #обстрелы всу
