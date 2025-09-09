МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МИД РФ заявили, что этнографа Каверина освободили по обращению Москвы

Россиянина обвиняли в контрабанде украшений.
Константин Денисов 2025-09-09 14:49:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российского этнографа Святослава Каверина освободили из-под стражи в Афганистане и отправили в Москву благодаря дружественным отношениям Москвы и Кабула. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«8 сентября из Кабула на родину был репатриирован российский этнограф С.И. Каверин, с июля находившийся в Афганистане под арестом по обвинению в совершении ряда правонарушений», - приводит слова дипломата пресс-служба ведомства.

Этнограф был задержан 19 июля за попытку контрабанды украшений в Кундузе. 20 июля он в последний раз вышел на связь, с тех пор его судьбой занимались российские дипломаты.

Ранее Каверин рассказал телеканалу «Звезда» о выживании в афганской тюрьме. Также он объяснил, почему талибы заподозрили его в шпионаже

#в стране и мире #Афганистан #Мария Захарова #МИД РФ #талибы #Святослав Каверин
