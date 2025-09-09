«Русские песни и жирная еда»: Каверин рассказал о выживании в афганской тюрьме

Российский ученый Святослав Каверин, арестованный в Афганистане по подозрению в шпионаже, поделился с "Звездой" деталями своего заключения.

В начальной камере этнограф находился в одиночку. Дверь не запиралась плотно, обеспечивался открытый доступ к туалету, поэтому россиянин охарактеризовал условия как "комфортные".

В следующей камере Каверин уже делил пространство с товарищами по несчастью. Вместе с ними он практиковал физические упражнения и организовывал различные занятия, "чтобы не скучали". Ученый отметил, что находил по камере больше 130 километров.

Выдержать условия заключения ему помогали песни.

«От улыбки станет всем светлей", "В лесу родилась ёлочка", "Спят усталые игрушки", песни группы "Кино" - это сам себе пел, и это оживляло», - рассказал Каверин.

В последней камере содержалось пять-шесть арестантов. Узников Каверин описал как "приятных".

Кроме того, он отметил качество питания: по словам исследователя, заключенных кормили удовлетворительно, хотя афганская кухня заметно жирнее российской. Со временем Каверин начал отказываться от еды.

Настоящее удовольствие ему приносили прогулки: к концу заключения мужчина добился, чтобы ему дали посидеть на лужайке. Обычно прогулки проходили в бетонных загонах.

