Задавал не те вопросы: ученый Каверин рассказал, почему талибы обвинили его в шпионаже

Он спрашивал, за кого были местные во время Афганской войны.
Дима Иванов 2025-09-09 04:47:41
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК "ЗВЕЗДА"

Российский ученый Святослав Каверин, который 52 дня провел в афганской тюрьме, рассказал, что с ним случилось и какой ему запомнилась система исполнения наказаний при Талибане.

По словам Каверина, на въезде в Кундуз его остановила местная служба безопасности. Во время обыска при нем находились советские чайники с афганской чеканкой, а также украшения, камни и другие вещи. В итоге ученого заподозрили в контрабанде украшений.

Его и друга обвинили в контрабанде и поместили в специальный изолятор, обещая разобраться и отпустить утром. Вместо свободы Каверина перевезли в Кабул - у Талибана появились подозрения, что российский ученый замешан в шпионаже.

«Я политические вопросы задавал сельским жителям. Ну, например, за кого они были 40 лет назад во время войны? Вопрос достаточно дежурный с моей точки зрения, с их точки зрения - это шпионаж», - рассказал Каверин.

Дальше, по его словам, мужчину допрашивали в трех разных службах. Допрашивали достаточно жестко - с применением насилия.

«Где-то били, угрожали. Ну, били не сильно, аккуратно - чтобы синяков не было», - вспомнил ученый.

В камерах, где его содержали, была дружеская обстановка, рассказал Каверин. Он много общался с сокамерниками - слышал истории, которых хватило бы на книгу.

Вскоре талибы поняли, что обвинений в контрабанде и шпионаже недостаточно, дело закрыли. При этом российский ученый еще около двух недель ждал, когда его освободят.

Ранее стало известно, что этнограф Святослав Каверин возвращается в Россию из Афганистана, где его пытались обвинить в контрабанде и шпионаже.

#Афганистан #талибан #наш эксклюзив #ученый из РФ #Святослав Каверин
