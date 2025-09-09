МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам рассказали о безопасных местах в Непале во время протестов

В настоящий момент организованных туристических групп из России в Непале практически нет. В РСТ отметили, что в страну в основном едут самостоятельно отдельные российские граждане.
Игнат Далакян 2025-09-09 13:18:03
© Фото: @NoContextNepol, Х © Видео: ТРК «Звезда»

Россиянам, находящимся в Непале, рекомендуют оставаться в безопасных местах, избегать районов массовых собраний. Посольство РФ в Непале просит туристов не выходить на улицы до уведомления властей, сообщили «Звезде» в пресс-службе РСТ.

«Безопасными местами считаются отели стандартно. Либо обращаться в посольство, там подскажут. Дело в том, что сейчас в Непале практически нет организованных туристических групп, которые покупают именно туры, путевки. Есть самостоятельные туристы, граждане России, которые полетели туда», - сказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Он также отметил, что на данный момент точное количество российских туристов в стране неизвестно.

«В прошлом году из России туда, в Непал, непосредственно в Катманду, по данным ФСБ, один человек полетел. Ибо в основном турпоток идет из Бишкека, Дели или Китая», - объяснили в РСТ.

Ранее премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку в связи с массовыми беспорядками. Ряд политических деятелей поступили так же после поджога здания парламента.

Протесты в стране проходят с 4 сентября. Резонанс вызвало решение властей заблокировать 26 социальных сетей, после чего в Непале возникли массовые беспорядки. В настоящее время известно, что при стычках погибли не менее 19 демонстрантов, еще более 300 человек получили ранения.

#протесты #беспорядки #Туристы #наш эксклюзив #Непал #российские туристы #безопасные места
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 