Россиянам рассказали о безопасных местах в Непале во время протестов

Россиянам, находящимся в Непале, рекомендуют оставаться в безопасных местах, избегать районов массовых собраний. Посольство РФ в Непале просит туристов не выходить на улицы до уведомления властей, сообщили «Звезде» в пресс-службе РСТ.

«Безопасными местами считаются отели стандартно. Либо обращаться в посольство, там подскажут. Дело в том, что сейчас в Непале практически нет организованных туристических групп, которые покупают именно туры, путевки. Есть самостоятельные туристы, граждане России, которые полетели туда», - сказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Он также отметил, что на данный момент точное количество российских туристов в стране неизвестно.

«В прошлом году из России туда, в Непал, непосредственно в Катманду, по данным ФСБ, один человек полетел. Ибо в основном турпоток идет из Бишкека, Дели или Китая», - объяснили в РСТ.

Ранее премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку в связи с массовыми беспорядками. Ряд политических деятелей поступили так же после поджога здания парламента.

Протесты в стране проходят с 4 сентября. Резонанс вызвало решение властей заблокировать 26 социальных сетей, после чего в Непале возникли массовые беспорядки. В настоящее время известно, что при стычках погибли не менее 19 демонстрантов, еще более 300 человек получили ранения.