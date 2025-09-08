Подразделения группировки войск «Восток» продвигаются вперед, создавая буферную зону в Днепропетровской области на границе с ДНР.

Жители освобожденной Новоселовки встречали российскую армию в освобожденном селе со слезами на глазах и словами благодарности. Несколько лет они жили в страхе. ВСУшники выгоняли людей, сидели в их домах и использовали как бесплатную рабочую силу.

«Они заставляли мирное население выставлять оборонительные заграждения, рыть траншеи. Мины также заставляли выставлять, колючки, ежей», - рассказал командир взвода с позывным Чита.

В Новоселовке враг потерял больше 200 военнослужащих. На отлично сработала артиллерия. Наносили массированные огневые удары. Днем и ночью громили вражеские линии обороны. Путь пехоте расчищали и танки Т-72.

Здесь же располагалось вражеское подразделение БПЛА. Его уничтожили. Российские флаги в разных частях села развернули штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии.

Сейчас дело за саперами. Они расчищают освобожденные территории. Украинские боевики минируют все, в том числе тела своих сослуживцев. Взрывчатку привязывают к рыболовным крючкам, закладывают даже в шоколад и ветки.

«Сверху идет настоящая кора. Никто же не обратит внимание. Валяется и валяется, а внутри она уже заряжена. Там подшипники, проволока, гвозди. И взрывчатка, которая при давлении срабатывает», - рассказал разведчик с позывным Икона.

У группировки «Восток» проверенная тактика - молниеносно заходят малыми группами по два человека на мотоциклах. Бойцы так работают уже год. Освобождали город-крепость Угледар, разгромили боевиков в Великой Новоселке, где был крупный логистический хаб противника. Потом российский триколор развернули в крупных селах Богатырь и Комар. Рубежи обороны ВСУ рухнули. Группировка войск «Восток» освободила всю южную часть ДНР. Теперь двигаются за границей.

Вслед за Новоселовкой группировка войск «Восток» освободила село Хорошее. Уже в семи населенных пунктах в Днепропетровской области разгромили украинские формирования. Сейчас боевиков теснят в районах сел Сосновка и Новопетровское.