Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новоселовка на территории Днепропетровской области. Об этом говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства о проведении специальной военной операции.

Установили контроль над населенным пунктом подразделения группировки войск «Восток», которым удалось продвинуться в глубину обороны ВСУ.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 240 человек. Помимо живой силы, противник в течение суток лишился в данном районе 13 автомобилей и контрбатарейной РЛС.

На днях Минобороны отчиталось об освобождении Федоровки в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт удалось занять подразделениям из состава группировки войск «Юг».

