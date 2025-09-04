МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-09-04 12:07:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новоселовка на территории Днепропетровской области. Об этом говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства о проведении специальной военной операции.

Установили контроль над населенным пунктом подразделения группировки войск «Восток», которым удалось продвинуться в глубину обороны ВСУ.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 240 человек. Помимо живой силы, противник в течение суток лишился в данном районе 13 автомобилей и контрбатарейной РЛС.

На днях Минобороны отчиталось об освобождении Федоровки в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт удалось занять подразделениям из состава группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Новоселовка #СВО
