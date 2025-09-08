Лавров: восторг от договора Армении и Азербайджана сменился скептицизмом

Заключенный при посредничестве США договор между Арменией и Азербайджаном в первые дни вызывал восторг. А после его публикации восторг сменился на скептицизм. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Надо посмотреть, как она (договоренность. - Прим. ред.) будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней... потом, когда документ был опубликован, сменились скептическими оценками. И, как выясняется, там далеко не все согласовано», - подчеркнул дипломат.

Министр также отметил, что Армения и Азербайджан являются суверенными государствами, и они сами вправе решать, с кем заключать мирные соглашения. Однако заключенный при посредничестве Вашингтона договор должен пройти проверку временем.

Напомним, 8 августа Баку и Ереван подписали соглашение об урегулировании конфликта. Трансляция велась из Белого дома. 11 августа МИД Армении опубликовал текст парафированного договора, содержащий 17 пунктов.