МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: восторг от договора Армении и Азербайджана сменился скептицизмом

В МИД РФ подчеркнули, что заключенный при посредничестве США договор должен пройти проверку временем.
Глеб Владовский 2025-09-08 12:56:56
© Фото: US White House, via Global Look Press

Заключенный при посредничестве США договор между Арменией и Азербайджаном в первые дни вызывал восторг. А после его публикации восторг сменился на скептицизм. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Надо посмотреть, как она (договоренность. - Прим. ред.) будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней... потом, когда документ был опубликован, сменились скептическими оценками. И, как выясняется, там далеко не все согласовано», - подчеркнул дипломат.

Министр также отметил, что Армения и Азербайджан являются суверенными государствами, и они сами вправе решать, с кем заключать мирные соглашения. Однако заключенный при посредничестве Вашингтона договор должен пройти проверку временем.

Напомним, 8 августа Баку и Ереван подписали соглашение об урегулировании конфликта. Трансляция велась из Белого дома. 11 августа МИД Армении опубликовал текст парафированного договора, содержащий 17 пунктов.

#в стране и мире #Армения #Сергей Лавров #Азербайджан #МИД РФ #мирное соглашение #согласованность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 