Опубликован полный текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Министерство иностранных дел Армении опубликовал полный текст парафированного соглашения с Азербайджаном. Документ доступен на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Мирное соглашение состоит из 17 пунктов. Первая статья документа гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах союзных республик СССР и отсутствие территориальных претензий друг к другу.

Также стороны официально отказываются от размещения вооруженных сил третьих стран вдоль общей границы. В соглашении говорится, что Ереван и Баку отказываются от применения силы в двусторонних отношениях.

Текст опубликован на английском, армянском и азербайджанском языках.

Напомним, 8 августа Азербайджан, Армения и США подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. Подписание документа проходило в Белом доме.